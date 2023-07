‘Uitstel verbreding A2 zorgt voor nog meer sluipverkeer’

Historicus doet bijzondere ontdekking: Vianen staat helemaal niet op dit schilderij, maar Culemborg wél

Niks Vianen, maar Culemborg. De Culemborgse stadshistoricus Bert Blommers ontdekte in de collectie van het Rijksmuseum een geschilderd stadsgezicht dat Vianen moest voorstellen, maar in werkelijkheid duidelijk zijn eigen stad is. Rond dit schilderij heeft hij de expositie Culemborg Ongekend - anno 1649 opgebouwd, die vanaf 1 juli is te zien in het monumentale stadhuis.