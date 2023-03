Van overlastganzen tot Railterminal: dit zijn de Betuwse onderwerpen bij de verkiezingen

Alle poliklinie­ken Beatrixzie­ken­huis dicht op actiedag zorgperso­neel

Zorgpersoneel van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam haakt massaal aan bij de landelijke cao-actiedag op donderdag 16 maart. Die dag wordt een zondagsdienst gedraaid, waardoor alle niet-acute behandelingen en afspraken naar een later tijdstip verschuiven.