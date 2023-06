Vanochtend kans op bewolking in West Betuwe

Gorinchem houdt 3,5 miljoen euro over in zijn portemon­nee en dat is meer dan verwacht

De gemeente Gorinchem heeft het voorbije jaar iets meer geld in haar portemonnee gehouden dan verwacht. Ze dacht 1,3 miljoen over te houden, maar dat is uiteindelijk 3,5 miljoen euro geworden. Dat komt onder meer omdat er meer vergunningen zijn aangevraagd. Ook verkocht de gemeente panden die ze nog in haar bezit had.