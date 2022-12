Veilig Verkeer Nederland roept Geldermalsen en Vuren op wegen veiliger te maken voor fietsers

Mestfraude zwaar bestraft, bestuur­ders adviesbu­reau moeten jaar de cel in

Drie bestuurders van het Limburgse agrarisch adviesbureau Bergs moeten een jaar de gevangenis in. De rechtbank in Den Bosch oordeelt dat ze jarenlang valsheid in geschrifte hebben gepleegd, uitsluitend om hun boerenclientèle te bedienen.

20 december