Video toont wolf op A2 bij Beesd, voordat hij werd doodgereden

Op de beelden is te zien hoe de wolf heen en weer rent tussen de op- en afrit van de snelweg. Het moment van de aanrijding is niet te zien. De politie meldde woensdag dat het dier werd aangereden door een vrachtwagen toen het de snelweg overstak. De vrachtwagenchauffeur raakte bij het ongeluk niet gewond. Volgens wolvenexpert Glenn Lelieveld is de aanrijding uitzonderlijk: ,,Normaal gesproken komen wolven liever niet in drukke gebieden. Misschien stak hij de snelweg over omdat hij ergens van schrok.”



Het onderstaande filmpje is online gezet door Rick den Besten van Het Kontakt, maar hij heeft het dier niet zelf gefilmd. ,,Het filmpje ging rond onder inwoners in de regio", zegt hij. Een agent die op de melding reageerde en het dier dood aantrof noemt het waarschijnlijk dat het inderdaad om de bewuste wolf gaat.