Voetbaloverzicht: RKTVC keert met kampioenschap terug naar derde klasse, DFS pakt titel in topper bij De Paasberg, WNC moet vrezen

voetbal rivierenlandDe slotweken van het voetbalseizoen zijn aangebroken. In Rivierenland moeten nog de nodige beslissingen vallen. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

WNC moet vrezen voor een verlenging van het seizoen. De Waardenburgse vierdedivisionist is door de 0-3 nederlaag van afgelopen zaterdag tegen ARC naar een nacompetitieplaats gezakt.

,,Het wordt steeds moeilijker”, zei WNC-trainer Cor Prein. ,,We hebben terecht verloren. ARC was gewoon goed. Net voor de rust kregen we via Kay van den Boogaard een goede kans op de 1-2, maar die misten we. Anders had er nog wel een kansje ingezeten, maar het mocht niet baten. De 0-3 viel nog doordat we de zaak achterin meer open gooiden.”

WNC heeft evenveel punten als het ‘veilige’ Feyenoord, maar de Rotterdamse club heeft een beter doelsaldo (-12 om -18). De Waardenburgse club heeft nog twee duels om zich alsnog rechtstreeks veilig te spelen. Komende zaterdag wacht op eigen veld de derby tegen Achilles Veen, dat met twee punten meer op de tiende plaats staat.

,,De teleurstelling is nu natuurlijk groot, maar we zijn nog niet uitgeschakeld om het gehoopte en ultieme doel, handhaving in de vierde divisie, te bereiken. Het is zaterdag erop of eronder. Als we dan net zo hard werken als tegen ARC, en Nehemia Sanaky er dan ook bij is op het middenveld, dan zie ik goede kansen.”

In de laatste speelronde wacht nog een uitwedstrijd tegen Kloetinge, dat komende zaterdag kampioen kan worden. Feyenoord gaat dan op bezoek bij degradant De Dijk. ,,Als Feyenoord wint, zijn ze uit de gevarenzone”, zei Prein. ,,Het blijft tot de laatste wedstrijd spannend. Iedere wedstrijd is gewoon een finale. Dat wisten we vooraf natuurlijk ook, maar je hoopt dat met wat meer goede resultaten te voorkomen, maar de feiten liggen nu eenmaal anders.”