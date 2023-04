Vrouw gewond door ongeval met quad in Geldermalsen, traumahelikopter landt op crossbaan

met video Rivieren­land geniet ondanks de koude start van een zonnige Koningsdag

Het was echt feest deze Koningsdag in Rivierenland. Van het kleine Est tot het grote Tiel liepen de inwoners in drommen door de straten om mee te doen aan allerlei activiteiten, om een goede slag te slaan op de vrijmarkt of gewoon voor de gezelligheid.