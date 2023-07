Vuurwerkhandelaar ‘Zoef de haas’ moet van OM 17.000 euro terugbetalen: ‘Bedrag vind ik beetje overtrokken’

Politiehe­li­kop­ter landt bij gecrashte auto in Herwijnen: bestuurder is spoorloos

Een auto is maandagavond een sloot in gereden aan de Nieuwe Steeg in Herwijnen. Omstanders troffen de auto aan, maar daar bleek niemand meer bij of in aanwezig te zijn. Toen de politie gebeld werd, bleek een politiehelikopter de dichtstbijzijnde eenheid te zijn en dus landde die bij het gecrashte voertuig.