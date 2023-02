West Betuwe rekent op ruim 28 miljoen euro aan belastinggeld en dat is 10 procent meer dan vorig jaar

Carlijn (31) opent gloednieuw hotel: ‘Eerste gasten stonden al binnen toen de toekan op de gevel ging’

Verborgen voor de gasten die er al verblijven, zijn bouwvakkers druk om de laatste hand te leggen aan het gloednieuwe Van der Valk Hotel Gorinchem. Begin april is de officiële opening. ,,Eindelijk!’’, zegt Carlijn van der Valk (31), die als algemeen directeur de touwtjes in handen heeft in het hotel pal langs de A15.

4 februari