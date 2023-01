Wie heeft recht op dit schoolgebouw? Strijd om 5 miljoen na ‘financieel wanbeleid’

Pleuni Kievit hoopt op nieuw rugbygeluk in hartverwar­mend Japan

Leven van een sportcarrière als rugbyster? Het is maar weinig Nederlandse vrouwen gegeven. Maar de Bossche Pleuni Kievit is een van de ‘happy few’. Na avonturen in Australië en Amerika is ze nu te bewonderen in Japan, bij Nagato Blue Angels. „De unieke Japanse cultuur vind ik hartverwarmend.”

24 januari