Wim de Bie: ooit de fietsende Sint van het kleine dorp Asch

Cabaretier, televisiemaker en schrijver Wim de Bie is maandag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag. De legendarische tv-maker woonde zo’n veertig jaar geleden in het 375 zielen tellende Asch, op Gellicum na het kleinste dorp in Rivierenland.