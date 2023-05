WNC moet de nacompetitie in na zevenklapper, Tricht en Focus’07 pakken periodetitel, doek valt voor Vriendenschaar

OP DE MAN AF Ricky Eijkelen­boom is vol vertrouwen: ‘Schrijf maar op dat ik Groot-Am­mers kampioen maak’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 25-jarige Ricky Eijkelenboom, voetballer van Groot-Ammers dat zaterdag kampioen in 4E kan worden.