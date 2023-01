WOZ-waarden van woningen in de Betuwe blijven maar stijgen, het meest in Tiel

Woningen in de Betuwe – van Doornenburg tot Herwijnen – worden op papier steeds meer waard. Met Tiel als uitschieter, want daar steeg de WOZ-waarde van huizen met maar liefst 17 procent.

Volgende maand valt de jaarlijkse belastingaanslag van de gemeente weer op de deurmat. Met daarin de lokale lasten gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarde van de eigen woning. En die is fors hoger dan vorig jaar. Landelijk is de WOZ-waarde gemiddeld met 17 procent gestegen. Bijna alle gemeenten in de Betuwe zitten daar net iets onder.

In Lingewaard stijgt de WOZ-waarde gemiddeld met 11,6 procent. In Overbetuwe is dat met 14,5 procent en in Neder-Betuwe met 15,8 procent. In Buren stijgt de WOZ-waarde met 9,5 procent, in West-Betuwe met 16 procent en in Culemborg met 16 procent.

Verkoopprijzen dalen

Dat de WOZ-waarde zo hard stijgt, terwijl de verkoopprijzen van woningen op dit moment dalen, is het gevolg van dat gemeenten eigenlijk een jaar achterlopen op de woningmarkt. De WOZ-waarde van een woning die gemeenten nu hanteren, is de taxatiewaarde op 1 januari 2022. Van ruim een jaar geleden dus.

Toen was de woningmarkt nog heel gespannen. Het aanbod was klein, de vraag was groot en de huizenprijzen stegen hard. Uit cijfers van de Nederlandse Makelaarsvereniging (NVM) blijkt dat op 1 januari 2022 de verkoopprijzen in een jaar tijd met maar liefst een kwart waren gestegen. Wie een huis wilde kopen, moest fors overbieden. De gemiddelde verkoopprijs in de Betuwe bedroeg destijds 473.000 euro.

Aanbod groter

Pas in april van vorig jaar begon de woningmarkt de eerste barstjes te vertonen. Toen meldden zich minder kijkers en waren er minder biedingen op woningen die te koop stonden. Inmiddels dalen de prijzen. Uit de meest recente cijfers van de NVM blijkt dat de verkoopprijzen in de Betuwe ten opzichte van vorig jaar met 6 procent zijn gedaald. Wie een huis wil kopen, heeft nu meer keuze. Het aanbod is groter. Woningen staan weer wat langer te koop.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.