Zorgen bij kringloopwinkels om nieuwe wet: ‘15 tot 18 ton spullen per week registreren, een logistieke nachtmerrie’

Hoe gaan de praalwa­gens van het Fruitcorso er dit jaar uitzien? Dit zijn de meest bijzondere ontwerpen

Betuwse praalwagenbouwers gaven zondagmiddag een inkijkje in hun plannen voor het 61ste Fruitcorso in Tiel in september. Achttien ontwerpen, uitgevoerd in maquettes en gedetailleerde tekeningen, beloven ook dit jaar een spectaculaire optocht. Betrokkenen uit Tiel, Culemborg, Echteld en Buren geven een toelichting op hun inzendingen.