Zware regenbuien, maar soms ook zon in West Betuwe vandaag

Spoorloos verdwenen gedicht van oud-wethouder Van Doesburg is terug, maar het is wel een ‘kopietje’

Het gedicht ‘Kroegvrienden’ van voormalig stadsdichter én oud-wethouder Ro van Doesburg hangt weer op zijn vertrouwde plekje. Achter het raam van Café De Keizer in de Gorcumse binnenstad. Al is het wel een ‘kopietje’, want het origineel is niet meer boven water gekomen.