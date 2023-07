Andries dacht dat hij onweer hoorde, maar het bleek iets veel ergers: ‘Al die N-wegen zijn gevaarlijk’

update | met video Bestuurder bestelbus overleden door botsing met vrachtwa­gen: ‘Heel harde klap, dacht dat het onweer was’

De bestuurder van een bestelbus is maandagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen op de Maas en Waalweg in Beneden-Leeuwen. De botsing was zo hevig dat het motorblok van de wagen over straat vloog.