Bert Roelofs, dierenbeul of dierenvriend? ‘Ik lig onder een vergrootglas. Wat ik ook doe, het is nooit goed’

Dankzij Raven en Nikkie is non-bi­nair en trans meer zichtbaar in Nijmegen: ‘De tegenstand is klein maar fel’

Lhbtiq+’ers in Nijmegen hebben nog vaak te maken met uitsluiting en agressie. Zeker mensen die non-binair of transgender zijn. Toch treedt ook deze groep vaker naar buiten dan een paar jaar geleden, aldus onderzoeker Niels Spierings. ,,Maar áls ze op tegenstand stuiten, is die fel.”