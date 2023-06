Bizar fenomeen: miljarden rupsen ‘betoveren’ wilg, maar wie het wil zien moet snel zijn

Video en fotoserie Frans heeft een auto van 35 miljoen en jij kunt die (en vele andere bijzondere bolides) van dichtbij bekijken

Van de állerlaatste Alfa Romeo Botticella uit 1936 tot de Safety Car uit de Formule 1. In het nog vrij onbekende automuseum Metropole in Druten staan meer dan driehonderd zéér exclusieve auto’s. Een onontdekte wereldcollectie. ,,Eén auto is geschat op een waarde van 35 miljoen.”