Chauffeur met de schrik vrij na megaklap met vrachtwagen vol veevoer op de N329

met video | updateALTFORST - Een tankwagen met veertig ton veevoeder is maandagochtend van de Noord-Zuid (N329) bij Altforst geraakt en in een sloot beland. De weg was de hele dag gestremd. De chauffeur is volgens de medewerkers van het bergingsbedrijf ongedeerd gebleven.

Het moet een enorme klap geweest zijn op de Noord-Zuid, maandagochtend om kwart voor acht, in het donker en de regen. Een vrachtwagen met veertig ton veevoer kwam van de kant van Druten en reed zuidwaarts, richting het veer bij Appeltern. Door nog onbekende oorzaak kwam hij aan de westkant van de weg (de kant waar hij reed) in de berm terecht.

Quote De chauffeur heeft bij ons een kop koffie gedronken Berger van de , gecrashte vrachtwagen

De bermen ter plaatse zijn erg zacht, wat nog versterkt wordt door de vele regen van de afgelopen weken. Wellicht door tegensturen van de chauffeur schoot de wagen de weg over, over het fietspad aan de oostkant heen, waar op dat moment gelukkig niemand reed. Vervolgens denderde de veertigtonner over een kleine sloot om zich vervolgens met de cabine in de slootkant te boren.

Volledig scherm Op deze foto is te zien hoe de vrachtwagen aan de linkerkant van de weg raakte, over de weg scheerde en zich aan de rechterkant in de slootkant boorde, om vervolgens om zijn as te draaien en een aantal meter verderop achterstevoren in de berm en sloot belandde. © John Beckmann / Persbureau Heitink

De combinatie klapte 180 graden om en kwam een aantal meters verder op zijn zijkant tot stilstand, deels in de sloot en deels in de berm. De cabine zat na het ongeluk behoorlijk in elkaar, maar volgens de bergers is de chauffeur (vrijwel) ongedeerd gebleven. ,,Hij is in de ambulance geweest maar is daar ook weer uitgekomen. Toen heeft hij bij ons een kop koffie gedronken”, aldus een van der bergers.

Volledig scherm De voorkant van de cabine zat na de klap behoorlijk in elkaar. © Menno Pols/DG

Grote stofzuiger

In de loop van de middag werd de lading uit de gecrashte vrachtwagen overgeladen in een tweede truck. Dat gebeurde met een soort grote stofzuiger. Inmiddels was er een hijskraan opgetrommeld om de gestrande wagen uit de berm te takelen. Aan het begin van de avond was de Noord-Zuid nog steeds gestremd. De weg is een belangrijke verbinding tussen Druten en Oss, via het veer Megen-Appeltern. Auto's moesten nu omrijden om bij het veer te komen. Volgens veerbaas Herman van Barneveld was er minder verkeersaanbod van de Appelternse kant.

Volledig scherm De gekantelde vrachtwagen © John Beckmann/Persbureau Heitink

