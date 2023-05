Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente West Maas en Waal

Matthew (22) organi­seert miniatuur­beurs: ‘Als ik iets in de kop heb, moet het ook zo gebeuren’

Fanatieke hobbyïsten verzamelen zich al vroeg bij Zaal Verploegen in Wijchen. Hier vindt zondag een primeur plaats: de allereerste Wijchense miniaturenbeurs in vooral landbouwvoertuigen opent zijn deuren. Het brein achter dit evenement is de nog maar 22-jarige Matthew Arntz.