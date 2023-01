Expositie over jeugdcultuur: ‘Punkers zag je in Maas en Waal alleen met carnaval’

met video | update Chauffeur met de schrik vrij na megaklap met vrachtwa­gen vol veevoer op de N329

ALTFORST - Een tankwagen met 40 ton voer voor vee is maandagochtend van de Noord-Zuid (N329) bij Altforst geraakt en in een sloot beland. De weg was de hele dag gestremd. De chauffeur is volgens medewerkers van het bergingsbedrijf ongedeerd gebleven.

10 januari