Gemeenten moeten kiezen: diep in de buidel tasten voor Maasveren of een pont schrappen

Man (25) rookt rustig sigaret na het pinnen en wordt beroofd met een mes in centrum Nijmegen

Een 25-jarige man uit Nijmegen is maandagavond beroofd en bedreigd met een mes. De man had net geld gepind en rookte daarna op een rustige plek in het centrum een sigaret. Vervolgens stapte hij in zijn auto om weg te rijden, maar er kwam iemand naast hem zitten.