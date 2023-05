Helder weer in West Maas en Waal vandaag

Roze Woensdag krijgt er een nieuw festival bij: United Colors of KissKiss

Roze Woensdag in Nijmegen krijgt er een festival bij. KissKiss, al sinds jaar en dag bekend in de lhbtiq+-gemeenschap, houdt voor het eerst een groot feest tijdens deze drukbezochte woensdag van de Vierdaagsefeesten: United Colors of KissKiss.