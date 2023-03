Minder WW-uitkeringen in de gemeente West Maas en Waal

In de gemeente West Maas en Waal krijgen dit jaar minder mensen een WW-uitkering dan het jaar ervoor. Dat is in lijn met de landelijke trend. Ten opzichte van 2020 nam het aantal werklozen ook af. In West Maas en Waal is het sindsdien zelfs bijna gehalveerd.