N329 urenlang dicht nadat tankwagen met veevoer kantelt en in sloot valt

Lezersbrieven Forum als fabeltje

Steeds verschijnt Forum voor Democratie (FvD) in de media en over hoe we deze partij het beste een weerwoord kunnen geven. Vaak lukt het de Kamerleden van de FvD de schijnwerpers op hen gericht te krijgen [BD 14 december; ‘Klacht over wangedrag op FvD-Kamerfeestjes’]. In mijn optiek staat FvD voor Fabeltjeskrant Voor Dummies en dan wordt het in één keer heel duidelijk waarom deze heren zo acteren. De heer Baudet is Meneer de Uil, de leider van het grote enge Dierenbos waar hij iedere dag weer een nieuw sprookje opvoert met zijn welbekende breedvoerigheid en zijn onderwijzende vingertje.

10:55