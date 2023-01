Nieuwe duiker onder sloot in Altforst: maand lang omrijden

Geplaagd Maasveren houdt pont Maasbommel in het weekend aan de kant

MEGEN/MAASBOMMEL - Stichting Maasveren ziet zich opnieuw gedwongen te snijden in de dienstverlening. Bij gebrek aan personeel vaart het veer tussen Maasbommel en Megen voorlopig niet in de weekenden. Met de oevergemeenten wordt gesproken over de toekomst van verliesgevende ponten als deze.

9 januari