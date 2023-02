Nieuwe natuurgebieden voor weidevogels in Maas en Waal: ‘Als je nu niets doet, weet je zeker dat ze verdwijnen’

Tannane wederom geschorst bij NEC: ‘Dit is echt een kaart aannaaien, ik ben er helemaal klaar mee’

Oussama Tannane is nog maar net terug van zijn schorsing van drie wedstrijden of hij is alweer voor één duel van NEC uitgesloten. De middenvelder neemt dat vooral SC Cambuur-aanvoerder Alex Bangura kwalijk.