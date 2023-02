OM: verdachte (46) die burgemeester Vincent van Neerbos bedreigde met een raketwerper moet contactverbod krijgen. ‘Ze maken mij het leven onmogelijk’

Bram who? Wie is die drummer uit Ooij die aanschuift bij U2?

‘Een jongensdroom de luxe’, zo omschrijft Bram van den Berg zijn invalklus bij U2. Verder wil hij er nu niets over zeggen. Wie is die drummer uit Ooij die gaat spelen bij een van de bekendste bands in de modernste concerthal ter wereld: de MSG Sphere in Las Vegas?