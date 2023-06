Redelijk bewolkt weer in West Maas en Waal vanmiddag en vanavond

Opbouwen Down The Rabbit Hole: ‘Goed smeren en voldoende drinken’

Down The Rabbit Hole (DTRH) staat weer voor de deur. Voordat dit driedaagse muziekfestival op de Groene Heuvels in Beuningen kan losbarsten, moet er nog wel wat gebeuren. ,,Je bouwt een kleine stad voor 45.000 inwoners.”