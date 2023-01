Slachtoffer frontale botsing Altforst was 27-jarige Oekraïense man, Nederlandse slachtoffers waren vrouwen

Dit meldt een woordvoerder van de politie. De vier slachtoffers die het zware ongeval overleefden zijn gisteren naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend. De politie doet daar geen mededelingen over.

Het dodelijke slachtoffer en de andere twee Oekraïense mannen wonen in de tijdelijke opvanglocatie in voormalig Hotel Yasemin en discotheek De Kikvorsch in Altforst.

Dat verhaal van het slingeren hebben wij ook gehoord. We onderzoe­ken of dat verhaal klopt.”

Een van de auto’s zou hebben geslingerd

Het ernstige ongeval gebeurde op nieuwjaarsdag even voor 14.00 uur. De twee auto’s botsten frontaal op elkaar op een recht stuk weg. Een getuige zag dat de auto die uit de richting van Alphen kwam, aan het slingeren was en eerder ook drie rondjes reed op de minirotonde, iets verderop. De tegemoetkomende auto kon niet meer uitwijken. De voertuigen botsten frontaal op elkaar. Wie er in de slingerende auto zaten, de Oekraïense mannen of de Megense vrouwen, is niet bekend.