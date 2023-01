Steuntje in de rug van de gemeente voor dorpsmoestuin Wamel

Tóch geen Winter­fonds voor onderne­mers in Nijmegen, wel energievou­chers: ‘De omgekeerde wereld’

Kleine ondernemers in zwaar weer krijgen in Nijmegen voorlopig tóch geen financiële steun via het Gelders Winterfonds. Eerder zei Stadspartij-wethouder John Brom dit wel toe. Een misverstand, zegt hij nu.

7:02