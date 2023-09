Expositie Nadine Zanow schildert over familiever­ha­len en dat raakt Oekraïense Alina

Families, herinneringen, verhalen over waar je vandaan komt. Daarover gaat de kunst van Nadine Zanow. Ze is Amerikaans, heeft wortels in Bulgarije en Oostenrijk en woont in Beuningen. Haar buurtgenoot, de Oekraïense Alina Vedmederia, begrijpt dit werk: ,,Het opent mijn hart.”