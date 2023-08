Liever linedance dan glasmo­zaïek, senioren kiezen voor actie tijdens Zomerfesti­val Beuningen

Senioren in de gemeente Beuningen die zin hebben in een verzetje, vallen deze zomer met hun neus in de boter. Maandag start het jaarlijkse Zomerfestival Beuningen. Er is veel belangstelling van ouderen voor bijvoorbeeld een workshop linedance, een high tea en de Muziekquiz Golden Oldies.