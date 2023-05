‘Vis? Vis? Je gaat toch geen dooie vis eten!?’ Doe mij nog maar een bakkie met kwark’

Waarom de Betuwe 83 jaar geleden helemaal verlaten was: ‘Meer aandacht voor dit stuk geschiede­nis zou goed zijn’

Straten waar je – bij wijze van spreken – een speld kon horen vallen. Tiel, Ochten, Dodewaard: zomaar een paar plaatsen die in de meidagen van 1940 – deze week 83 jaar geleden – zo goed als verlaten waren. Voor dit stukje geschiedenis mag best meer aandacht komen, klinkt het. ,,Bijna alle dagboeken beginnen in september 1944.”