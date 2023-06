Voor het eerst ooievaarsnest, mét jong, boven de bootjes in Maasbommel

indebuurt.nl Nijmeegse kroeg wordt omgetoverd tot nachtclub: dit weten we over Club Novia

Het uitgaansleven in Nijmegen zit in de lift! Er is de laatste tijd een aantal nieuwe clubs en uitgaansgelegenheden bijgekomen en nu kunnen we nog een naam toevoegen aan de lijst. De El Sombrero in de Molenstraat wordt omgetoverd tot Club Novia: een houseclub voor 23-plussers.