Waarom sjoelen (nog) niet het nieuwe darts is: ooit moet het aantrekkelijk worden voor jongeren

indebuurt.nl Terug in de tijd: 7 x oude interieurs van winkels in Nijmegen

De slager, bakkerij Loeffen of V&D: als Nijmegenaar ben je misschien wel in een van deze winkels geweest. Zo niet? Ga dan mee terug in de tijd en kijk mee met deze zeven interieurfoto’s van winkels in Nijmegen.