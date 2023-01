Wat schuilt er onder dat grote dekzeil in Dreumel?

indebuurt.nl Uittip: escape room over Nijmeegs studenten­ver­zet open in de Vasim

De educatieve escape room die de Radboud Universiteit in 2018 in het leven riep rond het verhaal van studentenverzetsleider Jozef van Hövell, is verhuisd. Het nagebouwde studentenhuis staat nu in een fabriekshal op het Vasimterrein.

26 januari