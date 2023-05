Wilbert en Bert zorgen bij Puiflijk voor ‘gespreid bedje’ grutto en kievit. Met succes

VVD wil duidelijk­heid over noodopvang, want waar komt brood voor vluchtelin­gen vandaan? ‘Koop zoveel mogelijk lokaal’

Nijmegen geldt als vluchtelingenhoofdstad van Nederland. Afgelopen maand opende opnieuw een grote noodopvang, nu voor 1200 asielzoekers in Winkelsteeg. Maar worden hun boodschappen wel in de stad gedaan? ,,Spreek af om zoveel mogelijk lokaal in te kopen”, zegt de Nijmeegse VVD.