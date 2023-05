Zoveel elektrische voertuigen zijn er in de gemeente West Maas en Waal

vijf vragen over Ploumen over tippelzone: ‘Sekswer­kers weten zelf het beste hoe ze hun werk veilig kunnen doen’

Lilianne Ploumen van vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann wil dat de tippelzone in Nijmegen wordt uitgebreid. In ieder geval moeten er méér sekswerkers worden toegelaten dan er nu mogen werken. Dat stelt Lilianne Ploumen, voormalig PvdA-leider. Vijf vragen over haar beweegredenen.