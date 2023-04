Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Westerkwartier

Reacties op slechte bruggen Pekela: ‘Alsof een likje verf genoeg is voor een opknap­beurt’

‘Ook het kleinste bruggetje moet de zware lasten van het verkeer kunnen dragen. Bruggen moeten op veiligheid getoetst worden’ en ‘Het grote probleem in Frankrijk is dat staatsbesluiten na wilde straatprotesten regelmatig worden teruggedraaid. Door zulke ‘beloningen’ blijft de vicieuze cirkel in stand’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag.Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 28 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.