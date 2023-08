Groninger de cel in voor opslag drugsafval in Marum

Koningin Máxima in Groningen bijgepraat over mentale gezondheid jongeren

Koningin Máxima gaat 5 september naar Groningen voor een werkbezoek in het kader van de mentale gezondheid van jongeren. De vorstin leert bij over verschillende programma’s en initiatieven op dit vlak in de provincie. Máxima is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.