Inwoners van Westerkwartier zijn de gelukkigste van heel de provincie Groningen

GroenLinks Drenthe zegt vertrouwen in fractie­voor­zit­ter Pormes op om verzwegen veroorde­ling

Het bestuur en de fractie van GroenLinks in Drenthe zeggen het vertrouwen op in fractievoorzitter Sam Pormes, laat een woordvoerster van de partij weten. Dit weekend meldde Dagblad van het Noorden dat Pormes had verzwegen dat hij in 2017 was veroordeeld tot het terugbetalen van onterecht ontvangen geld uit een persoonsgebonden budget. GroenLinks in Drenthe wil dat Pormes zijn zetel opgeeft.