Kop-staartbotsing op Rijksstraatweg tussen Grijpskerk en Niezijl

derde klasse Hardenberg’85 en SC Lutten zien val naar vierde klasse niet als enorm probleem: ‘Veel derby’s en volle kantines’

Mede door de versterkte degradatieregeling is er in menig bestuurskamer lichtelijk sprake van paniek. Enkele hoofdtrainers zijn al de laan uitgestuurd in het regionale amateurvoetbal. Van die onrust valt bij Hardenberg’85 en Lutten niets te merken. Het enige waar ze in Hardenberg voor vrezen is dat het bier op raakt in de kantine.