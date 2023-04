Minder nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente Westerkwartier

Groningse zeilster Bes keert terug in Ocean Race

Zeilster Annemieke Bes keert terug in de Ocean Race. De 45-jarige Groningse, die in 2017-2018 al meedeed aan de zeilrace om de wereld, vaart in de vierde etappe mee met het Zwitserse team Holcim-PRB van schipper Kevin Escoffier. Die boot voert het klassement in de Imoca-klasse aan.