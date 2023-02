Na nieuwe nederlaag moet AGOVV Futsal stilletjes aan gaan oppassen

Groningse organisa­ties: kabinet moet ingrijpen na enquêterap­port

Organisaties die de belangen van Groningers uit het aardbevingsgebied behartigen, verwachten vernietigende conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die het Groningse gasdossier heeft onderzocht. Belangrijk is vooral dat het kabinet in actie komt en aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het rapport. Verbetering van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling is ‘haast een voorwaarde’, zegt voorzitter Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging.