Reeks inbraken bij bedrijven en woning in Westerkwartier: geld en sieraden buitgemaakt

Opvang voor dak- en thuislozen van Leger des Heils krijgt nieuwe locatie in Groningen

De dagopvang voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils in Groningen is verhuisd. Sinds gisteren is de opvang te vinden aan de Spilsluizen. De voormalige locatie aan de Kostersgang is gesloten.