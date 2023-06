Vandaag kans op bewolkte dag in Westerkwartier

Zeehonden­cen­trum Pieterbu­ren slaat alarm om gekwelde pups: een derde belandt in opvang door aaien, selfies en stenen gooien

Zeehondencentrum Pieterburen slaat alarm nadat meerdere zeehondenpups de afgelopen twee weken verstoord zijn door mensen. Van de 33 opgevangen zeehondenpups in het centrum is een derde van de pups door acties van publiek in de opvang terecht gekomen.