Vandaag kans op hevige regenbuien in Westerkwartier

Geen ruimte voor bevers in laaggele­gen delen van Nederland: ‘Brengt enorme kosten en moeite mee’

Het gegraaf van bevers in rivierdijken brengt zulke grote risico’s voor de waterveiligheid met zich mee, dat het beter zou zijn om in laaggelegen delen van het land zoals Zuid-Holland geen bevers meer toe te staan. Als er een bever opduikt in zo’n gebied moet het dier direct worden verwijderd. Dat zeggen beverdeskundigen in Bionieuws, het vakblad van het Nederlands Instituut voor Biologie. Volgens de deskundigen veroorzaken de beschermde bevers zeker tien keer zoveel problemen als de das, die recent in het nieuws was wegens het ondergraven van enkele spoorlijnen.