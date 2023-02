Westerkwartier verbiedt vlaggen en doeken bij protest boven A7: ‘Grens is bereikt’

Journalist Geert-Jan Laan die Lock­heed-affaire rond prins Bernhard onthulde overleden

Journalist Geert-Jan Laan, die in 1975 de Lockheed-affaire rond prins Bernhard naar buiten bracht, is zaterdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek en stierf in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie vandaag laten weten.

