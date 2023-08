1723 bestelauto's, acht ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Westerveld laagste van heel Drenthe

Toeristi­sche jaarmarkt in Blokzijl nadert jubileum: ‘Opvallend veel regionale standhou­ders’

De toeristische jaarmarkt in Blokzijl gaat richting het halve-eeuwfeest. En als corona er niet was geweest, dan zou het evenement rond de havenkolk zaterdag al voor de vijftigste keer worden gehouden. Nu is het editie 49. Marktmeester Ludwig Lassche (73) is er vanaf het begin bij betrokken.